Restinga Sêca: IX Conferência Municipal de Assistência Social será no dia 11 de agosto

O Conselho Municipal de Assistência Social, representado pela presidente Patrícia Marquet Michelotti, está convidando a comunidade para IX Conferência Municipal de Assistência Social de Restinga Sêca. Evento que terá como tema central “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.

O evento será realizado no próximo dia 11, no Polo Educacional Superior de Restinga Sêca, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 16h. Os protocolos sanitários relacionados a Covid-19 serão seguidos, como distanciamento mínimo entre pessoas de 1 metro, uso obrigatório da máscara de proteção e disponibilização de álcool 70%.

Acesse o formulário com a ficha de credenciamento:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFg0c9szWss14rxL0Mh1kt12z-uA4New6scFFF4YEIN8Kr7w/viewform?usp=sf_link

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca