Restinga Sêca irá sediar palestra sobre gestão financeira com Apaes do 9º Conselho Regional

Com foco na gestão financeira, a Aconnet Contabilidade, que é um escritório especialista em instituições sem fins lucrativos, irá promover uma palestra de capacitação para as Associações dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) do 9º Conselho Regional. O encontro será nesta quarta-feira, dia 20, a partir das 14h, na Apae de Restinga Sêca.

Apresentando e esclarecendo dúvidas dos presentes, o palestrante do evento será Alexandre Miranda Ferreira de Freitas, graduado em Ciências Contábeis e escritor do manual de orientações administrativas para as Apaes. Na reunião serão tratadas questões como a organização financeira, prestação de contas e contabilidade segregada.

Além do município restinguense, outras 11 cidades também integram o 9º Conselho Regional, como Formigueiro, Faxinal do Soturno, Santa Maria, São Sepé, Cacequi, Jaguari, Júlio de Castilhos, Maçambara, São Pedro do Sul, São Vicente do Sul e Santiago.

A palestra será realizada de forma presencial e todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 serão seguidos.