Restinga Sêca irá celebrar o Dia Estadual do Patrimônio Cultural

Em 2024, Restinga Sêca chega à terceira participação no Dia Estadual do Patrimônio Cultural, evento promovido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (Iphae), vinculado à Secretaria da Cultura, instituído a partir do Decreto 54.608/2019.

Diferente das edições anteriores, quando a concentração total das atividades ocorreu na Estação Férrea, algumas das celebrações ocorrem dentro das próprias comunidades, permitindo a interação das entidades participantes com sua comunidade local.

As atividades iniciarão no próximo dia 12, com a realização do bate-papo “Diálogos de Cultura: O Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul” e se estenderão até o dia 24, no 1º Festival de Danças de Restinga Sêca.

A terceira edição municipal possui participação do Conselho Municipal de Política Cultural, o qual é composto por representações tanto do poder público como da sociedade civil.

Confira a programação completa:

12/08 (Segunda-feira)

– 14h – Diálogos de Cultura: O Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul. Local: Estação Férrea – Participação da Rádio Integração FM 98.5 com cobertura e reportagem durante o evento

13/08 (Terça-feira)

– 14h – Declamação das Poesias classificadas e campeãs do 1º Candeeiro Literário, com participação da A.T. Anita Garibaldi – Local Estação Férrea

– 14h – Mostra Jornal Tribuna 20 ANOS – Local Estação Férrea

– 14h – Mostra Restinguense Futebol Clube

14/08 (Quarta-feira)

– Visita ao Ernesto Schwert – Cão Bidú | Escolas do municipais de Restinga SêcaRS. Manhã: 9h às 11h e tarde das 14h às 16h

15/08 (Quinta-feira)

– Visita ao acervo da Bicentenária Fazenda Borges | E.E.E.F Francisco Manoel. Manhã: 9h às 11h e tarde das 14h às 16h

16/08 (Sexta-feira)

– Visita ao acervo da Bicentenária Fazenda Borges | E.E.E.F Francisco Manoel. Manhã: 9h às 11h e tarde das 14h às 16h

18/08 (Domingo)

– Torneio Sport Club Secco e gravações para o filme financiado pela Lei Paulo Gustavo. Ginásio Romano Cantarelli às 9h e às 14h

– 12h – Almoço com Jogos Germânicos na Sociedade de Bolão São Miguel – Participação do Grupo JugendFreund.

19/08 (Segunda-feira)

– 14h – Aula Aberta de Percussão – Instituto Alex Procknow – São Miguel dos Carvalhos

21/08 (Quarta-feira)

– Sessão Documentário “Memórias inundadas” – O desastre da ponte em Agudo (2010). TV Web – Agudo . Direção de Jolvane de Oliveira e Cátia Larissa Rosa. Turma Eja e da Escola Érico Veríssimo

22/08 (quinta-feira)

– Diálogos Jovens, com Ubiratan Júnior, autor do livro “O Veredito Carmesim” e Gustavo Bisognin, autor do livro “A grande Família Bisognin” – Convidados: estudantes do Ens.Médio da Escola Estadual Érico Verissímo. Manhã/Tarde

24/08 (Sábado)

– 8h30min – Aula Aberta de Dança – Instituto Alex Procknow – São Miguel dos Carvalhos

– 19h – 1º Festival de Danças –Associação Feliz Idade (AFIRS) – Local: Centro Municipal de Eventos. Horário: 19h

De segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Estação Férrea

Exposição Memória e Identidade: “Restinga Sêca e o legado de Iberê Camargo”.

Educação Patrimonial: “Reencontro da Comunidade restinguense com a vida e obra de Iberê Camargo”.

Permanente durante as atividades do Dia Estadual do Patrimônio Cultural

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca