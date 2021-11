Restinga Sêca: Inscrições abertas para o 3º Brick da Estação

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Brick da Estação em Restinga Sêca. Evento, que ocorrerá no dia 11 de dezembro, das 16h às 23h, no entorno da Estação Férrea, é uma promoção da Prefeitura de Restinga Sêca, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer (SMICTCDL).

Podem se inscrever quem trabalha com segmentos das agroindústrias, artesanato, produtos coloniais, gastronomia em geral, hortifruti, flores e mudas em geral. O objetivo é incentivar os produtores e empreendedores locais na comercialização dos seus produtos.

A terceira edição acontecerá em um sábado e será em horário noturno, aproveitando a época de Natal, as decorações e iluminação. O 3º Brick da Estação também contará com atração musical, que será definida em breve.

O Brick da Estação teve a primeira edição no último mês de agosto e contou com 26 expositores. A segunda edição, em setembro, ultrapassou os 40 expositores entre artesanato, alimentos, produtos coloniais, entre outros. Ambos contaram com grande público, recorde de vendas e atrações musicais. Além de promover a economia local, a intenção do evento é tornar o espaço da Estação Férrea, hoje revitalizado, em um local de convivência para os restinguenses.

As inscrições, que são gratuitas e limitadas, podem ser realizadas até o dia 26 de novembro na secretaria ou pelos telefones: (55) 32611835 ou 996829711.

Com informações da Prefeitura de Restinga Sêca.