Restinga Sêca: Inscrições abertas para a confecção da Carteira do Artesão

A Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer de Restinga Sêca está realizando as inscrições para a confecção da Carteira do Artesão, por meio da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS).

A inscrição deverá ser prévia, na Estação Férrea, sede da secretaria. Já a avaliação acontecerá neste domingo, dia 12, durante o Brick da Estação. Neste dia o candidato deve portar duas ou três peças prontas de cada técnica para análise de acabamento, mais uma para terminar durante o teste e o comprovante de pagamento.

Para inscrição é necessário apresentar duas fotos 3×4 recentes e cópias do Documento de Identidade, CPF e comprovante de residência.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca