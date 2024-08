Restinga Sêca: Inscrições aberta para Oficinas de Robótica do programa Include by Campus Party

Estão abertas as inscrições para as Oficinas de Robótica do programa Include by Campus Party para o município de Restinga Sêca.

Com a sede localizada junto ao Polo Educacional Superior de Restinga Sêca, podem se inscrever gratuitamente estudantes com idade entre 8 e 18 anos, de escolas públicas ou bolsistas de escolas privadas.

Para as aulas é disponibilizado um laboratório com drones, impressora 3D, óculos de realidade aumentada 3D, ferramentas como furadeira, parafusadora, serra, entre outros, kits para automação de processos, câmera para internet, livros exclusivos do projeto, mesas e cadeiras temáticas, retroprojetor e computadores com internet.

A oficina busca promover a inclusão social e tecnológica de crianças e adolescentes, propiciar protagonismo às comunidades na utilização da tecnologia para resolução de problemas e apoiar a educação formal, promovendo o desenvolvimento integral dos aprendizes por meio de metodologias ativas.

As inscrições, que encerrarão no dia 13 de agosto, podem ser realizadas clicando AQUI.