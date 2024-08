Restinga Sêca: III Encontro Estadual de Diretores e Gestores de Direção de Foro começa na quarta-feira

Começa nesta quarta-feira, dia 7, a terceira edição do Encontro Estadual de Diretores e Gestores de Direção de Foro do Judiciário gaúcho. O evento ocorrerá no Hotel Recanto Business Center, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca em três dias em que também estarão presentes a Administração e as Direções administrativas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). Este ano, a programação é voltada para temas que envolvem as pessoas que fazem o Judiciário gaúcho neste momento de transformação digital.

Para o presidente do TJRS, Desembargador Alberto Delgado Neto, a reunião será uma chance para unir as áreas do Judiciário e alinhar ideias e projetos. “A gestão mais humanizada e colaborativa tem sido o foco dessa Administração. Além de pensar em estrutura, precisamos pensar naqueles que estão atrás dos computadores, nas pessoas que fazem o Judiciário”, afirmou o presidente ao saudar a oportunidade de integrar magistrados gestores de foros e a Administração.

A novidade deste ano é que, paralelamente à programação das palestras, haverá um espaço chamado “Rota do Conhecimento”, em que setores estratégicos do Tribunal de Justiça estarão disponíveis para tirar dúvidas dos Diretores e Gestores durante toda imersão.

Fonte: TJRS