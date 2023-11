RESTINGA SÊCA: Hospital São Francisco fará agendas experimentais com Dermatologista e Cardiologista

Em reunião nesta segunda-feira, dia 13, ficou definido que o Hospital de Caridade São Francisco, de Restinga Sêca, passará a ter agendas experimentais com médico Dermatologista e Cardiologista.

A partir do próximo dia 22 de novembro, a médica Dermatologista Luana Mostardeiro Friedrich atenderá pacientes pela primeira vez na unidade hospitalar restinguense. Já no dia 9 de dezembro será a vez do médico Cardiologista Luiz Gustavo Bravosi estrear no hospital. Os dois profissionais foram convidados pelo secretário municipal de Saúde, Norton Soares, para atuar no município e farão as agendas experimentais para avaliar a possível parceria.

Para estes atendimentos, serão agendados via Sistema Único de Saúde (Sus), pacientes que possuem solicitação de médicos dos postos de saúde. Para as tratativas do atendimento, além da presença do secretário Norton, estava também Matheus Ferrari que é o gestor do Hospital de Caridade São Francisco.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, se as parcerias com os profissionais se consolidarem, a ideia é que os atendimentos aconteçam no hospital a cada 15 dias.

Com informações da Secretaria da Saúde de Restinga Sêca.