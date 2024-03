Restinga Sêca garante recurso financeiro para asfaltamento de rua no Loteamento Bela Vista

Confirmado nesta quarta-feira, dia 13, que o Município de Restinga Sêca foi contemplado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul no Programa Pavimenta II, com recurso para a realização da obra asfáltica, que tem como destino a Rua Armindo Tronco, no Loteamento Bela Vista.

O prefeito Paulinho Salerno participou da cerimônia de anúncio, ocorrida hoje, no Palácio Piratini, com a presença do Governador Eduardo Leite e do Secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Rafael Mallmann. O valor total do repasse é de R$788,9 mil, dos quais R$670,6 mil se originam do recurso do Estado, enquanto R$118,4 mil provêm de recurso próprio do Município.

Lançado em 2021, o Pavimenta tem como objetivo o aumento e a qualificação da infraestrutura rodoviária das cidades gaúchas, por meio de parceria entre Estado e municípios, para implementação de obras de pavimentação. Em 2021, o Município também recebeu recursos para o asfaltamento da Rua Adão Mario Dornelles, também no Bela Vista, melhorando as condições de trafegabilidade industrial e também em direção à barragem.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca