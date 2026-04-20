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Restinga Sêca foi finalista na 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora realizada em Porto Alegre

Restinga Sêca esteve entre os finalistas do 13º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora realizada na noite da última quinta-feira, dia 16, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. Município esteve concorrendo em duas categorias: Compras Governamentais e Turismo e Identidade Territorial, e também recebeu reconhecimento pelas iniciativas apresentadas.

Na categoria Compras Governamentais, o destaque foi o projeto “Crescendo Juntos”, que transforma as compras públicas em motor de desenvolvimento econômico local. A Prefeitura mobiliza, capacita e acompanha MEIs, micro e pequenas empresas para participarem de credenciamentos e chamamentos municipais. A iniciativa simplifica o acesso às contratações, amplia o número de fornecedores locais habilitados e faz com que mais recursos públicos circulem no próprio município, gerando renda e oportunidades.

Já na categoria Turismo e Identidade Territorial, o município concorreu com o projeto “Nos Trilhos do Tempo”. A experiência convida o visitante a uma verdadeira viagem às origens do município e da região, percorrendo a histórica Estação Férrea, que abriga o memorial do trem e homenageia Iberê Camargo, filho ilustre da cidade. O trajeto inclui ainda a visita à Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus e à Casa de Cultura, onde se destacam os sabores da agricultura familiar, o artesanato local e apresentações culturais. Para encerrar, o roteiro valoriza a identidade regional por meio da degustação de cerveja artesanal, proporcionando uma imersão completa na cultura, história e gastronomia local.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Norton Soares, da primeira-dama Shaiane Grigoletto Dotto, além dos secretários municipais Maria José Bortoluzzi Porto (Planejamento, Governança e Gestão), Matheus Ferrari Corrêa (Desenvolvimento Econômico e Inovação) e Valdomiro Grigoletto Jr. (Turismo, Cultura e Desporto).

A conquista reforça o compromisso da Administração Municipal com o incentivo ao empreendedorismo, o fortalecimento dos pequenos negócios e a promoção do desenvolvimento sustentável.

Com informações da Prefeitura de Restinga Sêca

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