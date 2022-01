Restinga Sêca: Festa de Nossa Senhora dos Navegantes será no dia 6 de fevereiro

Foto: Rádio Integração/Arquivo

Está agendada para no dia 6 de fevereiro a 22ª edição da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, no Balneário das Tunas, em Restinga Sêca.

Com o evento religioso tradicionalmente organizado pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Prefeitura de Restinga Sêca, União dos Barqueiros da Praia das Tunas e Associação dos Amigos da Praia das Tunas, as atividades deste ano não terão a procissão fluvial pelas águas do Rio Vacacaí.

Na programação está o início da procissão pela faixa de areia às 9h15min. Na sequência, às 10h, missa campal ao lado da Associação dos Amigos da Praia das Tunas, com transmissão da Rádio Integração. Ao meio-dia ocorre o almoço com risoto, galeto, maionese e cucas, além da venda de bebidas, doces e salgados. Por fim à tarde, música ao vivo com Leandro Trindade.

Em 2021 o evento não foi realizado no balneário em razão das restrições da pandemia do Covid-19, porém os organizadores realizaram uma celebração religiosa na sede da Rádio Integração, que teve transmissão ao vivo no rádio e em Live no Facebook.