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Restinga Sêca: ExpoRestinga inicia nesta quinta-feira com a expectativa de um grande público

Depois de dois anos sem ser realizada, está de volta a ExpoRestinga, a exposição/feira de Restinga Sêca que inicia nesta quinta-feira, dia 19, e seguirá até o domingo, dia 22, no Centro de Eventos. Na sua 8ª edição, a ExpoRestinga é uma realização do Instituto Crescer, com apoio da Prefeitura de Restinga Sêca, e terá cobertura da Rádio Integração.

Durante os quatro dias os visitantes irão conferir a mostra comercial, industrial e de serviços, estandes do agronegócio, agroindústrias, artesanato, gastronomia, o espaço da Arena Inovação, entre outras atrações. A expectativa é que gere um grande fluxo de pessoas e formalização de negócios.

Neste primeiro dia da feira os portões abrem às 17h, com acesso gratuito. Às 19h está agendada a solenidade de abertura da ExpoRestinga e às 20h show com a banda Corpo e Alma. Na sexta-feira, dia 20, o Centro de Eventos abrirá às 9h, assim como nos demais dias, quando a partir das 17h tem show com Os Oitentistas, 19h30min tem Danilo Batista e Grupo Gauchismo e às 21h30min show com Os Serranos. No sábado, dia 21, 16h Álvaro Farias e grupo, 19h Sambare e 22h Banda Rosa’s. No domingo, dia 22, 13h tem Beto Pires e Mulita, 14h com Rocksane, 16h o show de João Luiz Corrêa e 18h a apresentação de Nando Rodrigues.

Para os visitantes, há estacionamento dentro do Centro de Eventos, com entrada pela Rua João Otto Friedrich, ao valor de R$ 10,00 por veículo. Valor arrecadado no estacionamento durante os quatro dias da feira será destinado para entidades do município.

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Rádio Integração FM 98,5

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Restinga Sêca/RS

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