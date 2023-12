Restinga Sêca está recebendo sinalização turística do Geoparque Quarta Colônia Mundial Unesco

Teve início neste mês de dezembro, em Restinga Sêca, a instalação de placas de sinalização turística do Geoparque Quarta Colônia Mundial Unesco. Ação é idealizada pelo Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

São três modelos de placas: painel interpretativo, totem informativo e painel publicitário. O material segue as especificações técnicas do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e também do Guia Brasileiro de Sinalização Turística.

O projeto prevê a produção e instalação de 88 placas nos nove municípios da Quarta Colônia, sendo 54 painéis interpretativos, 30 totens informativos e quatro painéis publicitários.

Em Restinga Sêca, até o momento, foram instaladas placas nos seguintes locais:

– Painel e totem em São josé, estrada de Vale Vêneto

– Painel e totem no Balneário Passo das Tunas

– Painel e totem na Estação Férrea

– Painel e totem nas Termas Romanas

– Painel em São Miguel dos Carvalhos

– Painel no Monumento da Imigração Alemã

– Painel no prédio Dr. Miguel de Patta