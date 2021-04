Restinga Sêca: Escola Sete de Setembro, de Vila Rosa, terá piso reformado

A Prefeitura de Restinga Sêca realiza na sexta-feira, dia 9 de abril, a licitação, modalidade pregão presencial, com o objetivo de contratar empresa para reforma do piso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sete de Setembro, da localidade de Vila Rosa, interior do município.

A licitação visa a contratação de empresa com fornecimento de material e mão-de-obra. A reforma consiste na retirada do piso existente e colocação de piso novo nas salas de reunião, secretaria e direção da Escola Sete de Setembro, tendo em vista que o piso atual encontra-se em péssimas condições. O valor orçado é de R$ 10.120,00.

Desde o mês de janeiro a Escola Sete de Setembro vem passando por uma reforma da cobertura da estrutura física do prédio.

A reforma consiste na retirada das telhas, substituição de madeiramento, limpeza de calha, instalação de telhas de fibrocimento e troca do forro.

Conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura, a ação é realizada com recursos provenientes do Governo Federal, no valor de R$ 70 mil.