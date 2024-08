Restinga Sêca: Escola Leonor Pires de Macedo é selecionada para Mostra Estadual de Boas Práticas Pedagógicas

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonor Pires de Macedo, de Restinga Sêca, foi selecionada neste mês de agosto para participar da Mostra Estadual de Boas Práticas Pedagógicas. O evento é promovido pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e tem como objetivo valorizar e reconhecer o trabalho dos educadores que estão fazendo a diferença.

No total, foram inscritos trabalhos de 79 escolas, sendo 46 municipais e 33 estaduais. A escola restinguense se classificou entre as melhores práticas pedagógicas das escolas públicas do Estado, com o relato inscrito na Temática Pedagógica: “Leitura e escrita como estratégia de desenvolvimento cultural e social dos/as estudantes”.

O educandário participou com o relato da professora Véra Lucia Kelling, sobre a prática de leitura e produção textual que é desenvolvida com 15 estudantes da turma do 5º Ano.

Segundo a professora Véra, o projeto tem por objetivo potencializar a formação de leitores e incentivar a autoria estudantil, reforçando aspectos cognitivos e o desenvolvimento de aspectos culturais e sociais dos estudantes. Ela acrescenta ainda que a atividade é desenvolvida inicialmente com a música Aquarela, de Toquinho, seguida pela roda de leitura, na qual os estudantes, livremente, escolhem livros de literatura infantojuvenil que tem na sala de aula e apresentam para os colegas. Finalizadas as leituras, desfaz-se a roda e se inicia a escrita de textos, às vezes, individualmente, outras vezes, coletivamente. As produções são revisadas, reajustadas com o auxílio da professora e, a seguir, são reescritas.

Por fim, uma cópia de cada texto é entregue à professora, que está montando um acervo para que, no mês de outubro, sejam selecionados alguns desses textos, que irão compor o livro que será editado e divulgado na comunidade escolar.

A escola participará da mostra, que acontecerá no dia 18 de outubro, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. Além de relatos de experiências das escolas, a edição de 2024 do evento também contará com um ciclo de debates sobre educação, relatos e exposições, e a publicação de um livro com os relatos selecionados.