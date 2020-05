Restinga Sêca: Escola Érico Veríssimo completa 43 anos

Neste sábado, dia 23, celebramos o aniversário do nosso estabelecimento de ensino: Escola Estadual Érico Veríssimo. Já são 43 anos de ações que buscam o protagonismo e transformações nas vidas de nossos educandos. Nossa história é escrita por muitas mãos e agradecemos com carinho e reverência a todos os professores, gestores, funcionários e alunos que passaram por nosso espaço e escreveram roteiros de lutas e conquistas. Nem o tempo, nem o vento serão capazes de apagar a fantástica saga de lutas e vitórias em prol da nossa Escola Érico Veríssimo.

Esse ano nossa festa será diferente. Estamos vivendo um momento de pandemia. Alunos, professores e colaboradores estão em casa preservando a sua saúde, a do próximo e, sobretudo respeitando o que a ciência indica para vencermos esse desafio.

O ineditismo do momento torna nossos corredores vazios, salas silenciosas, não temos provas, não tem merenda, o sinal não toca… Estamos buscando nos reinventar, estamos mostrando nosso papel social e tentando ocupar um novo espaço na oferta de ensino remoto. A inferência correta diria que “a escola está aprendendo”.

Repito que esse ano não terá festa, mas temos um presente! Nossa Quadra Poliesportiva está pronta, à espera dos olhares, sorrisos, energia e alegria contagiante de nossos alunos. Nosso presente é um patrimônio de valor imensurável para nossa escola e para a sociedade restinguense.

Obrigado pelo empenho e dedicação de todos os personagens que direcionaram alguma ação para que esse momento histórico se concretizasse.

Não podemos nos furtar em agradecer a parceria que escreveu os momentos decisivos dessa saga: muito obrigado à Fundação Antônio Meneghetti por se colocar à disposição dos estudantes, consolidando-se como uma aliada da esfera pública, no objetivo de melhorar a educação brasileira, Prefeitura Municipal de Restinga Sêca na pessoa do prefeito Paulo Ricardo Salerno e do Vice-prefeito Vilmar Foletto, Círculo de Pais e Mestres da Escola Érico Veríssimo e de maneira muito especial ao egresso de nosso educandário e homem público, vereador Norton Soares, pelas infindáveis ações de articulação e sensibilização junto a seus colegas vereadores que resultaram na concretização desse momento. Norton, sem tua visão arrojada e profissionalismo sabemos que isso não seria possível.

Parabéns aos nossos 414 alunos, aos coordenadores, orientadores, monitoras, professores, colaboradores, a todos. Podemos afirmar com convicção, que a dedicação de vocês em oferecer e lutar pela legitimidade de uma educação de qualidade manifesta-se na nossa rotina educacional e configura-se como ações de fomento à cidadania e defesa da democracia. Assim como Paulo Freire acreditamos que “educação não transforma o mundo. Educação muda às pessoas. Pessoas transformam o mundo”.

Restinga Sêca, 23 de maio de 2020

Prof. Marcelo Peixoto Marques

Gestor Educacional

Profª. Cíntia da Silva

Presidente do CPM E.E.E.M.Érico Veríssimo