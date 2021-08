Restinga Sêca entrega balança de pesagem de gado para a comunidade de Passo da Serraria

Na tarde desta terça-feira, dia 3, aconteceu a entrega de uma balança de pesagem de gado para a Associação dos Agricultores Rurais do Passo da Serraria, interior de Restinga Sêca.

O equipamento foi adquirido pelo município por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente, com recursos próprios, no valor de R$11.675,98.

Na ocasião, o prefeito Paulo Ricardo Salerno, acompanhado dos vereadores Norton Soares e Altamir Noro, e do secretário municipal de Agricultura, Claudio Roberto Possebon, também esteve no Cemitério do Barro Vermelho, onde acompanhou os serviços de instalação de energia elétrica, recuperação do muro e construção de banheiros, melhorias que são realizadas por meio de parceria entre o município e a Associação dos Amigos do Barro Vermelho.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca