Restinga Sêca e Nova Palma recebem estação meteorológica da Camnpal

Foto: Camnpal

Desde a manhã desta quinta-feira, dia 17, estão em operação mais duas estações meteorológicas automáticas integradas à Rede Técnica Cooperativa (RTC) e ao SmartCoop, plataforma de dados e gestão desenvolvida pelas cooperativas do Estado. A implantação dessas duas estações foi realizada pela Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma (Camnpal), uma em Nova Palma e outra em Restinga Sêca.

Sem custos para o associado ter acesso, os equipamentos fornecem dados meteorológicos para que o produtor rural possa aprimorar o manejo das lavouras.

O usuário do SmartCoop, associado a uma ou mais cooperativas participantes, dispõe de acesso pelo celeular ou computador em tempo real, bem como dos dados retroativos e médias diárias, mensais e anuais de precipitação, temperatura e umidade do ar, velocidade e direção do vento, radiação solar, rajada de vento e temperatura do solo.