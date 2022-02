Restinga Sêca é líder na geração de empregos na Quarta Colônia

Em dados apresentados pelo Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), Restinga Sêca aparece no topo da geração de novos empregos, em 2021, em relação aos números da Quarta Colônia, logo à frente dos municípios de Agudo e Faxinal do Soturno.

O balanço divulgado pelo órgão aponta um total de 1.016 novas admissões, contra 825 desligamentos. Este número é superior, por exemplo, ao do ano de 2020, princípio da pandemia do Covid-19 e, cuja base de dados, apontou 657 novos empregos e saldo negativo de 16. Já o saldo de 2021 é positivo: 191.

Este número é o maior saldo de empregos gerados em Restinga Sêca, pelo menos nos últimos 15 anos, uma vez que os dados levantados pelo Caged tiveram início em 2007, ainda na plataforma antiga do sistema.

As novas oportunidades para o trabalhador restinguense se deram por meio da criação de novos empreendimentos no município, em 2021, além do cadastro de novos Microempreendedores Individuais (Mei). Do total de admissões divulgado, destacam-se 331 delas em comércio; 274 no setor de indústria e 378 em serviços.

O momento de retomada em relação a 2020 é celebrado pelo prefeito Paulinho Salerno, que salienta a boa oportunidade para quem está procurando por emprego e para o jovem que ingressa no mercado de trabalho em 2022: “As novas vagas criadas representam o melhor número dos últimos 15 anos, o que é reflexo dos novos investimentos e empreendimentos que acontecem no município, seja na área urbana e também no Distrito Recanto Maestro e interior do município. Nossos cidadãos precisam aproveitar as oportunidades e também buscar novas qualificações para estarem prontos para atuar no mercado de trabalho e nas novas oportunidades que surgirão neste ano de 2022”.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca