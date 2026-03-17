Restinga Sêca é finalista em duas categorias no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), iniciativa que reconhece boas práticas da gestão pública voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo, está na fase final de julgamento das iniciativas inscritas pelos municípios. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 16 de abril, às 19h30min, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. O município de Restinga Sêca é um dos finalistas em duas categorias diferentes: Compras Governamentais e Turismo & Identidade Territorial.

Ao longo de mais de duas décadas, o prêmio se consolidou como uma das principais iniciativas de estímulo à inovação na gestão pública municipal no país. A premiação reconhece projetos que fortalecem os pequenos negócios, estimulam a atividade empreendedora e contribuem para o desenvolvimento econômico dos municípios.

Para o Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RS, Luiz Carlos Bohn, o prêmio evidencia a importância das políticas públicas voltadas ao empreendedorismo. “Quando uma prefeitura cria condições para que os pequenos negócios se desenvolvam, toda a comunidade se beneficia. O prêmio reconhece justamente essas iniciativas que impulsionam a atividade econômica e ampliam oportunidades nos municípios”, explica.

Na avaliação de Janaina Zago Medeiros, Gerente de Desenvolvimento Territorial e Educação Empreendedora do Sebrae RS, o PSPE também cumpre um papel importante de disseminação de conhecimento entre os municípios. Ela pontua: “o prêmio estimula a troca de experiências e mostra que muitas soluções criadas em um município podem ser adaptadas e replicadas em outros. Isso fortalece a gestão pública e amplia as oportunidades para empreendedores em diferentes regiões”.

Um dos diferenciais da iniciativa é o alcance e a consistência histórica. Desde sua criação, o PSPE já registrou mais de 14 mil projetos inscritos em todo o país e premiou mais de 1,4 mil práticas em níveis estadual e nacional. As iniciativas avaliadas precisam comprovar resultados concretos, com evidências de impacto geradas entre junho de 2024 e novembro de 2025.

O prêmio também se destaca pela diversidade de áreas contempladas. Nesta edição, os municípios concorrem em nove categorias: Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Empreendedorismo Rural, Gestão Inovadora, Inclusão Socioprodutiva, Sala do Empreendedor, Simplificação, Sustentabilidade & Meio Ambiente e Turismo & Identidade Territorial.

Segundo Marcio Benedusi, Analista de Desenvolvimento Territorial do Sebrae RS, o prêmio reforça o papel estratégico das administrações municipais no desenvolvimento econômico. “O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora evidencia como a inovação na gestão pública pode impulsionar o desenvolvimento econômico e fortalecer os pequenos negócios. As prefeituras têm um papel decisivo na criação de políticas e iniciativas que ampliam oportunidades para empreender e dinamizam as economias locais”, afirma.

De acordo com Benedusi, a proposta do prêmio vai além do reconhecimento institucional. Ele destaca que “o PSPE funciona como uma vitrine de boas práticas que podem inspirar outras cidades. Ao compartilhar experiências bem-sucedidas, os municípios fortalecem a capacidade de inovação na gestão pública e ampliam o impacto de políticas voltadas ao desenvolvimento local”.

O processo de avaliação também é um dos pontos que reforçam a credibilidade da premiação. As iniciativas passam por etapas de habilitação técnica, pré-seleção, visitas in loco e julgamento estadual e nacional, garantindo rigor e profundidade na análise dos projetos inscritos. “Os critérios consideram aspectos como impacto para o público-alvo, inovação, capacidade de atuação em rede, perenidade e possibilidade de replicação das iniciativas. Isso assegura que os projetos reconhecidos realmente contribuam para transformar a economia local e inspirar outras administrações municipais”, acrescenta o analista.

A cerimônia estadual do PSPE reunirá prefeitos, gestores municipais, autoridades estaduais, lideranças institucionais e avaliadores do prêmio para reconhecer os projetos que se destacaram no incentivo ao empreendedorismo e no fortalecimento das economias locais. Os vencedores da etapa estadual seguem para a fase nacional da premiação que ocorrerá em Brasília, no dia 18 de maio, ampliando a visibilidade das iniciativas e estimulando a disseminação de boas práticas entre municípios brasileiros.

Confira os finalistas de cada categoria:

– Compras Governamentais: Ijuí, Palmeira das Missões, Restinga Sêca e São José do Norte;

– Empreendedorismo na Escola: Encantado, Passo Fundo, Pedro Osório, Santo Augusto, Seberi e Três de Maio;

– Empreendedorismo Rural: Dom Pedrito e Santa Rosa;

– Gestão Inovadora: Nova Esperança do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Porto Alegre, Santiago e Taquara;

– Inclusão Socioprodutiva: Dom Pedrito, Esteio, Feliz, Flores da Cunha, Gravataí, Jaguari, Lagoa dos Três Cantos, Lagoa Vermelha, Nova Santa Rita, Pelotas, Sarandi e Uruguaiana;

– Sala do Empreendedor: Caxias do Sul, Lagoa Vermelha, Nova Santa Rita, São Jerônimo, Rio Grande e Venâncio Aires;

– Simplificação: Garibaldi, São Francisco de Paula, São Lourenço do Sul e São Sebastião do Caí;

– Sustentabilidade & Meio Ambiente: Almirante Tamandaré do Sul, Cruzaltense, Cruz Alta, Erechim, Estrela, São Francisco de Paula e Vista Gaúcha;

– Turismo & Identidade Territorial: General Câmara, Morro Reuter, Restinga Sêca, Santa Maria, São José do Norte, São Leopoldo e Venâncio Aires.

Fonte: Sebrae