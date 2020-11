Restinga Sêca é cenário para mais um clipe do músico pernambucano Tagore

Produzindo o quatro clipe para o músico pernambucano Tagore, a produtora Toca Audiovisual, de Santa Maria, escolheu como locação, pela segunda vez, um cenário de Restinga Sêca.

De acordo com o produtor, Matheus Toledo, mais uma vez a ideia partiu do diretor Fabrício Koltermann, natural de Restinga Sêca e fã do músico Tagoere. “Sempre que a gente pensa em produzir algo com invés mais autoral, que não seja publicitário, Restinga Sêca sempre é uma opção muito viva na nossa mente”, ressaltou Toledo.

O local escolhido foi a antiga fábrica Homerich em Lomba Alta, local cuja área externa foi o cenário do curta ‘Love do Amor’, também dirigido por Fabrício Koltermann.

As filmagens ocorreram no sábado, dia 21, com a participação de mais de 20 pessoas entre produção técnica e atores, entre eles a restinguense Mardi Espindola. Em função da pandemia, o artista Tagore não esteve presente.

As cenas farão parte do vídeo clipe da música ‘Tatu’, que será a música de trabalho do terceiro disco de Tagore, com previsão de lançamento para dezembro.

Fotos: Katherine de Bairros