Restinga Sêca é Bicampeã do Torneio Interseleções das Tunas

Com excelente público, o Balneário Passo das Tunas sediou mais uma edição do Interseleções de Futebol de Areia nos abado, dia 25.

A competição contou com a participação de oito equipes da região: Restinga Sêca, Agudo, Nova Palma, Pinhal Grande, Paraíso do Sul, Formigueiro, Faxinal do Soturno e Dona Francisca.

Pelo segundo ano consecutivo o título ficou com os donos da casa, que venceram o selecionado de Dona Francisca pelo placar de 3×1. Os gols foram marcados por Gilnei, Otacílio e Morais. Wesley descontou para os visitantes.

O goleador da competição foi André, de Nova Palma e o goleiro menos vazado Gederson (Juca) de Restinga Sêca.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca