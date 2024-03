Restinga Sêca: Dia de Campo ocorrerá nesta quinta-feira

Dentro da programação festiva dos 65 anos de Restinga Sêca, está agendado para esta quinta-feira, dia 14, no Centro de Eventos, o “Dia de campo: culturas de soja e arroz irrigado”. Atividade é promovida pela Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. (Cotrisel), com a parceria do Instituto Riograndense do Arroz (Irga), Emater e Prefeitura de Restinga Sêca.

As inscrições, que são gratuitas, serão realizadas no dia do evento, a partir das 7h. A saída dos grupos para as visitas nas estações iniciará às 8h, com previsão de um percurso de aproximadamente duas horas de duração. Evento será realizado somente pela parte da manhã.

Será um total de 10 estações:

1ª – Cotrisel/ Irga

2ª – Timac Agro

3ª – Rigrantec

4ª – Invicta/Fida

5ª – Sumitomo Chemical

6ª – Emater/Ascar

7ª – Sementes Cotripal

8ª – Sementes FT

9ª – Sementes Tombini

10ª – Sementes Giovelli