Restinga Sêca: Desafio Praia das Tunas será no dia 11 de janeiro

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Desafio Praia das Tunas, em Restinga Sêca, que ocorrerá no dia 11 de janeiro. Competição esportiva reunirá corredores de diversos municípios do Estado.

A largada ocorrerá às 7h, no Balneário das Tunas, com novidades para esta edição: a mudança de percurso e novo cronograma para premiação. Os atletas irão percorrer a distância de 3 ou 15 quilômetros (solo e dupla) pela ERS-149 e, após, retornarão ao local de largada. No trajeto haverá quatro pontos para hidratação e a competição está dividida em cinco categorias: Solo 3 km, Solo 15 km, Dupla Masculina, Dupla Feminina e Dupla Mista.

Para os 3 km, o atleta largará do balneário, saindo em direção ao asfalto por 1.5 km e retornando ao ponto de largada, totalizando os 3 km. Para os 15 km (solo), o atleta largará do balneário, saindo em direção ao asfalto percorrendo 3.750m, onde retornará pelo mesmo percurso até o ponto de largada e indo mais uma vez, isto é, vai 3.750m e volta 3.750m, fechando 7.5 km e vai novamente 3.750m e volta mais 3.750m totalizando os 15 km. Para os 15 km (dupla), o primeiro atleta vai 3.750m volta 3.750m passa a pulseira de controle para o seu companheiro da dupla, onde ele também correrá 3.750m de ida e 3.750m de volta, finalizando os 15 km da sua dupla.

As inscrições são realizadas ao valor de R$ 90,00 com direito ao número de peito, chip, relógio, camiseta, sacochila, medalha de participação, frutas, água, paçoquinha de amendoim e brinde. Na premiação aos melhores colocados estão troféus e medalhas.

Parte do valor arrecadado na competição será destinado ao Hospital de Caridade São Francisco, de Restinga Sêca.

Clique AQUI para realizar a inscrição.