Restinga Sêca: Creas e parceiros realizam ações de Combate a Violência contra Criança e Adolescentes

Na próxima semana, o Centro de Referência da Assistência Social – Creas de Restinga Sêca e os parceiros da Rede de Proteção à Criança e Adolescente, realizarão ações e conscientização a fim de inibir a violência sexual e abuso contra crianças e adolescentes.

As ações serão alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é dia 18 de maio.

Durante a semana, os agentes da Rede de Proteção estarão nas rádios locais, orientando como denunciar, inibir e agir frente a uma situação de abuso, violência e exploração sexual infantil. Além das rádios, as ações também serão nas redes sociais e entrega de material orientativo no comércio local.

Na Rádio Integração a participação será nos dias 17, 18 e 19 de maio às 8h30min, dentro do Programa Olho Vivo. Dia 17 a equipe do Creas. Dia 18 o Ministério Público. e No dia 19, o Conselho Tutelar.

– Entenda: em 18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data determinada oficialmente pela Lei 9.970/2000, em memória à menina Araceli Crespo, de 08 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973. Portanto, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes incentiva que em todo o Brasil sejam realizadas ações que visem alertar toda a sociedade sobre a necessidade da prevenção à violência sexual.

Diariamente crianças e adolescentes são expostos a diversas formas de violência nos diversos ambientes por eles frequentados. Dessa forma, a família, a sociedade e o poder público, devem ser envolvidos na discussão e nas atividades propostas em relação à prevenção ao abuso e exploração sexual, alertando principalmente que as vítimas, em sua grande maioria, não tem a percepção do que é o abuso sexual.

A violência sexual de crianças e adolescentes pode ocorrer em várias idades (incluindo bebês), e em todas as classes sociais, podendo ser de várias formas, como:

– abuso sexual: a criança é utilizada por adulto, ou até um adolescente, para praticar algum ato de natureza sexual;

– exploração sexual: usar crianças e adolescentes com propósito de troca ou de obter lucro financeiro ou de outra natureza em turismo sexual, tráfico, pornografia, ou também em rede de prostituição.

Assim que for identificada a violência sexual, antes mesmo de conversar com a vítima, é importante entrar em contato com profissional que possa colaborar e dar o encaminhamento correto de acordo com o caso, conforme a Lei nº. 13.431/2017.

Ressaltamos a importância do trabalho em rede, destacando os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), que são unidades públicas que funcionam como porta de entrada para o atendimento de pessoas em situação de risco social ou que tiveram seus direitos violados. Salientamos que principalmente não culpabilizem a criança ou o adolescente e que, identifiquem quaisquer elementos e situações de risco que possam haver.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca