Restinga Sêca conta com nova Promotora de Justiça

Foto: Norton Avila

Sara Weiser Martins é a nova Promotora de Justiça de Restinga Sêca. Ela assumiu o cargo no último dia 4 de janeiro no lugar de Claudio Estivallet Júnior, Promotor de Justiça de Faxinal do Soturno e que esteva atuando interinamente no município restinguense nos últimos cinco anos.

Natural de Tupãssi, no Paraná, Sara é graduada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, estagiou na graduação e pós-graduação na Promotoria de Justiça do município de Maringá e foi Analista Judiciária no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, além de também advogar por alguns anos.

Aprovada no concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ela ficou na sétima colocação entre os 34 nomeados, condição que oportunizou a escolha da Promotoria de Justiça de Restinga Sêca para atuar, pois antes da definição teve boas referências do município restinguense.

“Estou gostando muito de Restinga Sêca, uma cidade muito organizada, com pessoas maravilhosas e estou muito feliz com a minha escolha de estar aqui. Temos bastante trabalho aqui na Promotoria, tanto na área judicial como na extrajudicial, mas estamos correndo atrás de prestar, realmente, este serviço à sociedade”, destacou Sara em entrevista à Rádio Integração.