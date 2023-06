Restinga Sêca conta com estação meteorológica

Restinga Sêca conta desde segunda-feira, dia 29, com uma estação meteorológica. O equipamento foi instalado na sede do município e as informações podem ser acessadas por meio de um aplicativo de internet.

A estação compõe a rede de monitoramento do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS) e é uma das 48 unidades que serão instaladas até o fim do ano no Rio Grande do Sul, sem custos de aquisição ao município.

O sistema, vinculado a Secretaria Estadual de Agricultura, tem como objetivo principal estabelecer uma rede robusta de coleta de dados climáticos e gerar índices e produtos específicos para o setor agropecuário gaúcho e servir de ferramenta de suporte para os produtores do gaúchos.

Entre os dados gerados atualmente se destacam o índice para aplicação do 2,4D e o índice de possibilidade de ocorrência de ferrugem na soja, ambos disponíveis diariamente para todos os 497 municípios do Estado.

Para acessar as informações disponibilizadas pelo equipamento, é necessário baixar o aplicativo WeatherLink, por meio da loja de aplicativos do celular. Os usuários devem acessar com o usuário RESTINGASECA e senha 123456, aceitando os termos indicados pelo sistema operacional.

