Restinga Sêca: Consepro encaminha projeto para ampliação do videomonitoramento

Durante sessão ordinária do Poder Legislativo realizada na noite desta segunda-feira, dia 6, o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Restinga Sêca (Consepro) encaminhou ofício pleiteando aumento do sistema de videomonitoramento do município.

O documento foi entregue por Sidnei Pacheco, presidente do Consepro, aos vereadores. Nele é solicitada a busca por recursos financeiros para instalação de câmeras na ERS-149, junto da ponte do Passo das Tunas, no Balneário das Tunas e em Vila Rosa. No ofício são detalhados os pontos de instalação, quantidade de equipamentos e o orçamento.

A partir do encaminhamento do ofício, a expectativa é que os vereadores possam buscar a melhor alternativa para captar os recursos financeiros para a efetivação do pedido.