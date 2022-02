Restinga Sêca: Confirmada a realização da Festa de Navegantes, no Balneário das Tunas, no próximo domingo

Foto: Arquivo/Rádio Integração

Depois do anúncio do cancelamento na semana passada devido ao aumento do número de casos de Covid-19 no município, foi confirmada na última segunda-feira, dia 31, a realização da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes no Balneário das Tunas, em Restinga Sêca, para o próximo domingo, dia 6.

Na 21ª edição em razão do evento religioso ser realizado de forma virtual no ano passado devido à pandemia do Covid-19 e não ser contabilizado, da programação inicial foi cancelado o almoço e show musical.

Conforme organizadores, a programação definida com as mudanças iniciará às 9h15min com procissão fluvial pelas águas do Rio Vacacaí, com benção das embarcações decoradas e imagem de Nossa Senhora dos Navegantes até o balneário. Após, a imagem será conduzida pelas ruas do balneário até o palco ao lado da Associação dos Amigos da Praia das Tunas, momento que, às 10h, será celebrada a missa pelo padre Vilson Venturini.

Festa de Nossa Senhora dos Navegantes terá transmissão da Rádio Integração FM 98.5 e também live na página do Facebook.