Restinga Sêca: Comunidade de Jacuí conta com filtro purificador de água

No último dia 13 de outubro, as Secretarias Municipais de Saúde e de Obras realizaram uma importante ação conjunta na localidade do Jacuí, interior municipal, próximo à ponte dos trilhos. As equipes instalaram um filtro purificador de água, garantindo que os moradores da região passem a contar com água potável e segura para o consumo.

A iniciativa é resultado de um trabalho integrado entre as secretarias, que têm somado esforços para atender demandas da população e melhorar as condições de vida nas comunidades do interior. Enquanto a Secretaria Municipal de Saúde atua na promoção da saúde e prevenção de doenças, a Secretaria Municipal de Obras oferece o suporte técnico e a infraestrutura necessária para que ações como esta saiam do papel e cheguem até as famílias.

O filtro instalado utiliza tecnologia moderna de purificação, capaz de eliminar impurezas, vírus e bactérias, tornando a água adequada para o consumo humano. Com isso, a comunidade do Jacuí passa a ter acesso contínuo a água potável de qualidade, um recurso essencial para a saúde e o bem-estar de todos.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca