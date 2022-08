Restinga Sêca: Colaboradores do Hospital de Caridade São Francisco realizam capacitação

Fotos: Pedro Alves

Ocorreu no último final de semana, dias 30 e 31 de julho, no auditório da Associação Comercial e Industrial e Câmara de Dirigentes Lojistas (ACI/CDL), a capacitação em urgência e emergência para a primeira turma do Hospital de Caridade São Francisco de Restinga Sêca. A ação teve como foco a classificação de risco e priorização da assistência.

O curso contempla uma das 13 metas que a Secretaria Municipal de Saúde pactuou com a unidade hospitalar para as adequações que precisam ser realizadas no serviço de Pronto Atendimento (PA). As aulas foram ministradas por Giovane Souza, da Life Line Cuidados e Treinamentos.

No próximo final de semana a segunda turma de profissionais também passará pelo treinamento.