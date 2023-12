Restinga Sêca: Cardiologista inicia atendimentos no Hospital de Caridade São Francisco

Matheus Ferrari, diretor da unidade hospitalar, prefeito Paulinho Salerno, médico Luiz Gustavo e Norton Soares, secretário municipal da Saúde.

O médico cardiologista Luiz Gustavo Bravosi começou no último sábado, dia 9, as agendas de atendimento no Hospital de Caridade São Francisco, em Restinga Sêca. Neste primeiro dia de trabalho foram atendidos 15 pacientes pelo Sistema Único de Saúde (Sus). As próximas agendas do profissional no município acontecerão no mês de janeiro.

Em 2023, foram incrementadas cinco especialidades na saúde de Restinga Sêca. Desde julho já foram implantados atendimentos com pediatra, nutricionista, ginecologista, dermatologista e cardiologista.

Para consultar os especialistas, os pacientes precisam de encaminhamento médico do posto de saúde da sua área.