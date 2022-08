Restinga Sêca: Campanha de destinação do IRPF aumenta número de doações em 2022

A Campanha “Declare Amor – IRPF 2022”, promovida pela Prefeitura de Restinga Sêca, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, e em parceria com escritórios de contabilidade, juntamente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) e Conselho Municipal do Idoso (Comui), arrecadou, em 2022, o total de R$84.200,40 para os fundos que colaboram no desenvolvimento de projetos sociais no município.

O Fundo da Criança e do Adolescente recebeu 14 doações, totalizando R$27.257,40, enquanto o Fundo do Idoso recebeu R$56.943,00, oriundos de 22 doações.

O número total de doações aumentou em quase sete vezes em relação à arrecadação em 2021, porém Restinga Sêca tem potencial para fazer ainda mais. Para contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos públicos contemplados pela doação, o contribuinte declarante do Imposto de Renda pode realizar a destinação de até 6% do valor da restituição aos fundos, no momento do preenchimento da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca