Restinga Sêca: Aulas da quarta turma do Projeto Bombeiro Mirim iniciaram no sábado

Teve início no último sábado, dia 17, as aulas da quarta turma do Projeto Bombeiro Mirim do 4º Pelotão de Bombeiro Militar (4°PelBM) de Restinga Sêca. A atividade é uma ação de educação preventiva desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul (CBMRS), integrando o planejamento estratégico e com intuito de transmitir e difundir conhecimento e informações que possam melhorar a percepção dos riscos, a prevenção de incêndios, acidentes e ainda, a contribuir para a formação pessoal e cognitiva dos indivíduos.

O projeto é destinado para crianças entre 10 e 12 anos de idade, possuindo uma proposta pedagógica a ser desenvolvida anualmente. Neste ano, o projeto conta com a participação de 21 crianças.

As ações desenvolvidas valorizam os temas relacionados à atividade do bombeiro militar, possibilita ainda a vivência com a disciplina própria do quartel, com rotinas que incentivam o trabalho em grupo, a superação de desafios, a higiene e a autoestima. É também um instrumento para o despertar dessas crianças para várias profissões e auxiliando na formação de um adulto ainda melhor.

