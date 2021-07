Restinga Sêca atinge a marca de 10 mil primeiras doses aplicadas contra o Coronavírus

Na tarde de sexta-feira, dia 23, o município de Restinga Sêca ultrapassou a marca dos 10 mil vacinados com a primeira dose da vacina contra Covid-19.

Thais Helize Bandeira Menegaes, de 15 anos, se vacinou nesta tarde, no grupo de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e foi quem recebeu a dose número 10.000.

Agora, o município ultrapassa 80% da população total com a primeira dose aplicada. Estão com o esquema vacinal completo (2ª dose aplicada e/ou dose única) 5.013pessoas, cerca de 31,7% da população total do município.

A vacinação para o público sem comorbidades já chegou para as pessoas com idade de 25 anos ou mais. Com comorbidades são vacinados conforme disponibilidade de doses, adolescentes de 12 a 17 anos.

As próximas etapas da vacinação contra Covid-19 serão informadas por meio das redes da Prefeitura e imprensa.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca