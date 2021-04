Restinga Sêca: Assinatura do Acordo de Resultados marca 100 dias de governo

Na manhã de terça-feira, dia 13 de abril, o prefeito de Restinga Sêca, Paulo Ricardo Salerno, assinou junto aos secretários municipais, o Acordo de Resultados 2021.

O sistema de gestão adotado pela Administração Municipal prevê os projetos a serem desenvolvidos ao longo do mandato bem como os prazos de execução e demais itens obrigatórios previstos no Decreto 4/2021.

Nos 100 primeiros dias da nova gestão, os secretários fizeram a identificação dos problemas de cada pasta, elencaram sugestões para solucioná-los, bem como metas e prazos.

Com o slogan “De mãos dadas com o futuro”, a gestão 2021/2024, traz a proposta de modernização e inovação, bem como a busca de soluções modernas para problemas comuns.

“Buscamos identificar os nossos principais problemas em cada Secretaria e desafiamo-nos a cumprir e executar os projetos e melhorias, de forma transparente e moderna, com resultados eficientes”, destacou o prefeito.

A gestão vem investindo na modernização, e já implantou sistemas que melhoraram o andamento dos processos e suas tramitações, como a plataforma de processos digitais, que prevê o acompanhamento das atividades de cada pasta em tempo real, bem como protocolos, atendimentos e solicitações da população.

Também as plataformas Sala de Situação, que faz o acompanhamento de RH, situação financeira e licitações; SIMUS, que acompanha os atendimentos de Saúde, e EducarWeb, plataforma digital para aulas remotas. O Aplicativo CidadeMOB também traz serviços para a palma da mão do cidadão, como emissão de guias e certidões on-line (que também podem ser emitidas através do site).

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca