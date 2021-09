Restinga Sêca: Aberto processo seletivo para estágio pelo CIEE

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Estágio pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para Restinga Sêca. As inscrições serão realizadas no período de 15 a 24 de setembro de 2021, das 08h às 11h30min e das 13h30min às 16h no Setor de Protocolo da Prefeitura.

O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas e cadastro reserva para os seguintes cursos de Nível Superior / Técnico / Médio:

– Administração

– Direito

– Educação Especial

– Ensino Médio

– Pedagogia

– Psicologia

– Serviço Social

– Técnico Administração

– Técnico Contabilidade

– Técnico em Informática

– Técnico Secretariado

– Técnico Enfermagem

São requisitos para a inscrição:

-Idade mínima de 16 anos;

-Ser brasileiro;

-Residir no Município de Restinga Seca;

-Estar matriculado no ano letivo de 2021;

-Ser estudante dos cursos conforme item 1.1;

-Preencher a ficha de inscrição anexa no edital;

-Não serão aceitos estudantes que, em qualquer tempo, realizaram período superior a 18 (dezoito) meses de estágio na Prefeitura Municipal de Restinga Seca.

PROVA – 29 de setembro de 2021, às 14h, sendo obrigatório ao candidato a apresentação de documento de identificação com foto e o uso da máscara. Local das provas será no Polo Educacional Superior de Restinga Seca, na Rua José Celestino Alves, 134. Os candidatos deverão estar com 20 minutos de antecedência no local.

Clique AQUI e acesse o edital.