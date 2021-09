Resort Termas Romanas, no Recanto Maestro, inaugura na sexta-feira, dia 3 de setembro

Está agendada para esta sexta-feira, dia 3 de setembro, a inauguração do Resort Termas Romanas localizado na ERS-149, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca.

Aliado ao complexo de águas termais, com piscinas de água salgada a uma temperatura média de 40º C, ofurôs, restaurante, lojas, e outros, o resort será mais um espaço junto ao Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro destinado ao lazer, descanso, contato com a natureza, desenvolvimento do corpo e da mente, entre outros.

De acordo com o engenheiro da Construarte Engenharia de Construção, empresa responsável pela obra, Luis Ricardo Lemes Moraes, o Resort Termas Romanas está em uma área 25,5 mil m², possui seis torres com o térreo, onde terá cinema, academia, piano bar, espaço kids e espaço ecumênico, e mais seis andares com um total de 358 apartamentos, restaurante externo com lago no entorno, estacionamento, pracinha, entre outros.

A Construarte é uma empresa com sede em Igrejinha que atua há 50 anos na área da construção civil e foi eleita pelo ranking da Intec Brasil como a 30ª maior construtora do país.

As reservas para usufruir do resort a partir da inauguração já podem ser realizadas pelo site www.resorttermasromanas.com/ingresso

A Rádio Integração transmite a inauguração Resort Termas Romanas nesta sexta-feira, dia 3 de setembro, pelos 98.5 FM e redes sociais.