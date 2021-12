Resolução institui a Educação Patrimonial no currículo escolar de Restinga Sêca

Aprovada no dia 24 de novembro, a Resolução do Conselho Municipal da Educação (CME) nº 02/2021 implanta, a partir do próximo ano e de forma gradativa, a Educação Patrimonial como componente curricular das escolas municipais de Restinga Sêca.

A Secretaria Municipal de Educação, mantenedora e coordenadora das ações nas escolas municipais de Ensino Fundamental, por meio da supervisora pedagógica e mestranda, a professora Raquel Ramos, solicitou ao colegiado do CME que o tema contemporâneo – Educação Patrimonial, assim contemplado no Documento Orientador do Território de Restinga Sêca (DOTRS/2019), fosse incluído no currículo escolar como componente curricular na etapa do Ensino Fundamental – Anos Iniciais na rede municipal de ensino.

Dentre outros objetivos, a intenção é desenvolver a percepção e o espírito crítico nos estudantes, desde cedo, por meio de uma metodologia especifica de trabalho, propiciando experiências e contato direto com os elementos da cultura material e imaterial, bem como com os saberes e fazeres, os acervos documentais, os elementos da paisagem e do território local e regional, garantindo, assim, para as próximas gerações conhecerem seu passado-presente e as manifestações culturais as quais eles fazem parte.

A pretensão é que a escola, como principal elemento articulador de ações educativas, promova a valorização da história e da memória do município de Restinga Sêca para os estudantes, com vistas a instrumentalizá-los como agentes mirins multiplicadores de conteúdos e práticas dirigidas à preservação do patrimônio cultural construídos de geração em geração.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca