Residência de Verão 2021 da Orquestra Jovem Recanto Maestro encerra neste sábado

Está agendado para este sábado, dia 6, o encerramento da Residência de Verão 2021 da Orquestra Jovem Recanto Maestro, localizada no Recanto Maestro, em Restinga Sêca.

Com as aulas iniciadas no último dia 28 de janeiro, o intensivo musical conta com a participação de 32 crianças e oito professores, quando as atividades são realizadas das 9h às 18h.

Para o encerramento da Residência de Verão estão programados dois concertos. Nesta sexta-feira, dia 5, com os professores, e no sábado, dia 6, com os alunos. As apresentações iniciam às 18h30min na sala de conferências da Fundação Antonio Meneghetti (FAM), no Recanto Maestro. Os concertos serão abertos, preferencialmente, aos familiares dos alunos com número de acessos limitados em razão dos protocolos de segurança da pandemia.

O evento é promovido pela Orquestra Jovem Recanto Maestro, Fundação Antonio Meneghetti e Associação OntoArte.

SERVIÇO

– Concerto de encerramento da Residência de Verão 2021

Sexta-feira, 5 – professores

Sábado, 6 – alunos

Horário: 18h30min

Local: sala de conferências da Fundação Antonio Meneghetti (FAM)

Promoção: Orquestra Jovem Recanto Maestro, Fundação Antonio Meneghetti e Associação OntoArte