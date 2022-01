Representantes regionais da SEAPDR estiveram em Faxinal do Soturno

Nesta quinta-feira, dia 27, o Coordenador Regional da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), Celso Figueira Carvalho, e a Supervisora Regional de Santa Maria, Gisane Lanes de Almeida, estiveram em Faxinal do Soturno para uma visita ao gabinete do prefeito Clovis Alberto Montagner.

Na ocasião, foi tratado sobre o funcionamento da Inspetoria de Defesa Agropecuária de Faxinal do Soturno, que atualmente atende cinco municípios da região: Faxinal do Soturno, São João do Polêsine, Nova Palma, Ivorá e Pinhal Grande.

Além disso, também foi abordada a necessidade de profissional para inspeção sanitária e os projetos do programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno