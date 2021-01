Representantes da ARF se reúnem com diretor da UniRio

A presidente da Associação Rio-Grandense de Fundações (ARF) e da Fundação Ângelo Bozzetto, de Faxinal do Soturno, Mariza Bozzetto, se reuniu na segunda-feira, dia 25 de janeiro, na sede da ARF, com o diretor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), José Carlos Buzanello, e o consultor da instituição gaúcha, Rafael Piccoli. Na ocasião foi discutido o alinhamento de agendas importantes para garantias sociais do terceiro setor.

Buzanello é doutor catedrático da Faculdade de Direito da UniRio e seus trabalhos tem expressão nacional, tendo uma carreira marcada pelo compromisso com temáticas relacionadas ao desenvolvimento social e garantia dos direitos humanos. De acordo com Buzanello a ARF é uma entidade líder da sociedade civil organizada sendo fundamento e base do desenvolvimento social do estado e país.

Fonte: ARF