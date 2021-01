Representantes da 8ª CRE visitam Nova Palma

O secretário Municipal de Educação de Nova Palma, João Alberto Ghisleni, e a coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Marcia Mayer, juntamente com o prefeito municipal, André Rossato, tiveram uma reunião com o coordenador e a assessora administrativa do Jurídico da 8ª Coordenadoria Regional de Educação – CRE, José Luis Eggres e Adriana Oliveira da Cunha.

Durante o encontro foram compartilhada informações relacionadas ao início do ano letivo no Estado e os cuidados referentes às ações previstas aos cuidados da Covid-19 nas escolas. Foram tratados diversos pontos relacionados ao tema e outros, tais quais distanciamento, transporte, merenda, atividades pedagógicas, calendário escolar e o trabalho já em andamento da Secretaria de Educação em Nova Palma.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma