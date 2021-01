Renovado o convênio do Programa a União Faz a Vida em Nova Palma

A Secretaria da Educação de Nova Palma vai contar novamente com o apoio dos Projetos Educacionais do Sicredi Região Centro para o desenvolvimento de atividades pedagógicas que irão fortalecer o aprendizado na Educação Infantil e Ensino Fundamental, através do programa A União Faz a Vida.

Este ano o valor de repasse será de R$ 14. 174,91, acumulados os anos 2019 e 2020, que serão repassados para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Nova Palma.

A renovação do convênio foi tratada em reunião no gabinete do prefeito, com a presença do prefeito, André Rossato, do assessor jurídico do município, Jossandro Marion, do secretário de Educação, João, Alberto Ghisleni, e da coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação, Marcia Mayer, e dos representantes do Sicredi, Tatiane Stefanello, assessora de Programas de Relacionamento, Eliézer Jeremias de Abreu Pinheiro, assessor jurídico, Renato José Marin, vice-presidente e Ângelo Antunes de Souza, gerente da agência de Nova Palma.

Na ocasião foi entregue pela comitiva do Sicredi ao Prefeito André um boneco da abelha, mascote-símbolo do Programa União faz a Vida.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma