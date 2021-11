Reivindicações da Região Centro sobre a RSC-287 ganham força em Porto Alegre

A Comissão de Santa Maria e da Região da Quarta Colônia que participou da reunião realizada nesta quarta-feira (10), no Palácio Piratini, em Porto Alegre, sobre a duplicação da RSC-287 conseguiu sensibilizar os representantes do governo gaúcho e da Assembleia Legislativa presentes no encontro sobre a importância das pautas apresentadas pelas lideranças.

As principais reivindicações do grupo – a antecipação do cronograma de obras e a mudança do local previsto para instalação de um posto de pedágio no limite entre Santa Maria e Restinga Seca – foram discutidas diretamente com secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, o secretário de Parcerias do RS, Leonardo Busatto, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, Elton Weber, e os deputados Valdeci Oliveira, Patrícia Alba e Tiago Simon. Todos os presentes reconheceram que as questões trazidas pelo Região Central merecem uma análise aprofundada. “Nós estamos aqui antecipando uma série de problemas graves que vão surgir no decorrer do processo se não ocorrerem mudanças”, disse o deputado estadual Valdeci Oliveira, que integrou a comitiva da Região Centro junto com os vereadores Abel Oliveira (Restinga Seca) e Claudio Spanhol (São João do Polêsine) e duas representantes da comunidade do Distrito de Palma (Santa Maria), a Silvia Pozzobon e a Dalva Dotto.

Na reunião, foi acertada a criação de uma mesa de diálogo permanente sobre os temas trazidos. Na próxima quarta-feira (17), na Assembleia Legislativa, será feita uma reunião, entre os representantes do Executivo, da Comissão da Região Central e também da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS). O encontro será coordenado pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. “O primeiro objetivo foi alcançado: haverá, sim, a partir de agora, um processo de diálogo com as comunidades, o que até então era inexistente. E a segunda questão foi que o governo do Estado, que é o poder concedente, deixou em aberto a possibilidade de mudanças no cronograma de obras desde que ocorra o equilíbrio financeiro. Será feito, inclusive, um estudo de impacto tarifário para se analisar a viabilidade e o custo da antecipação de obras. Eu também observei que a mudança do local do pedágio ganhou muita força a partir da reunião de hoje. Os secretários estaduais compreenderam o tamanho do problema que será instalar uma praça de cobrança quase defronte a uma escola municipal e em um local que vai prejudicar diretamente as atividades agrícolas desenvolvidas naquele local”, explicou Valdeci.

COVID-19

Em respeito aos protocolos de prevenção à Covid-19, apenas cinco integrantes da Comissão da Região Central que trata da Duplicação da RSC-287 participaram da reunião presencial no Palácio Piratini, nesta quarta-feira.

Fonte: Assessoria de Valdeci Oliveira