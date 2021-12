Reitor da UFSM visita Polo Educacional Superior de Restinga Sêca

Na manhã desta terça-feira, dia 7, o reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Paulo Burmann, visitou a coordenação do Polo Educacional Superior de Restinga Sêca. A visita teve o objetivo de agradecer e parabenizar a forma como são conduzidas as ações do educandário frente às ofertas da universidade.

Durante a visita, a coordenação do Polo manifestou o interesse na oferta de mais vagas de ensino para Restinga Sêca, por meio do próximo edital da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

O coordenador do pólo restinguense, o professor Darlan Bittencourt, agradeceu a parceria de anos entre a UFSM e Polo de Restinga Sêca, bem como se colocou à inteira disposição para novas possibilidades, além de manifestar a alegria e o contentamento em ter a visita do reitor na instituição, caracterizando como um momento histórico.

Além do coordenador, participaram da reunião o professor Vilmar Foletto, vice-prefeito, e a professora Diosen Marin, assistente à docência do Polo

Fotos: Polo Educacional Superior de Restinga Sêca