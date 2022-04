Reinaugurada as novas instalações dos Bombeiros Voluntários de Agudo

Na noite desta terça- feira, dia 5, a Prefeitura de Agudo e os Bombeiros Voluntários do município promoveram uma cerimônia de reinauguração das novas instalações da corporação. Estiveram presentes no evento os voluntários de Agudo e de Novo Cabrais, além de secretários municipais, convidados especiais, representante dos vereadores agudense, Rotary Club, o prefeito de Novo Cabrais, Leodegar Rodrigues, além do prefeito de Agudo Luís Henrique Kittel.

Foram reinauguradas duas novas salas dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs), o almoxarifado, além da sala do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Ainda no evento, os Bombeiros Voluntários também fizeram o repasse de alguns equipamentos de proteção à Defesa Civil Municipal estreitando ainda mais a parceria das entidades. Empresas parceiras, profissionais envolvidos na obra e voluntários destaque foram homenageados durante a cerimônia.

“Agora, cada voluntário terá seu compartimento para guarda de seus equipamentos e materiais. Ficamos muito felizes e gratos ao Poder Executivo por ter nos proporcionado essa reforma, além das novas roupas de aproximação que, em breve, serão entregues para cada voluntário”, disse Fabiano Nascimento, presidente dos Bombeiros Voluntários de Agudo.

Na ocasião da reinauguração, o prefeito Kittel também fez a entrega oficial de um compressor de ar de fabricação italiana, com capacidade para carga de 300 BAR (4350 Psi) aos bombeiros para utilização no enchimento dos Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR’s).

Fonte: Bombeiros Voluntários de Agudo