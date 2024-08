Registradas oficialmente as candidaturas para prefeito, vice-prefeito e vereadores

Encerrou nesta quinta-feira, dia 15, o prazo para o registro de candidaturas para as Eleições 2024. Agora, oficialmente, os dados já constam no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com o encerramento do prazo, a partir desta sexta-feira, dia 16, os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores já poderão iniciar a campanha eleitoral com o pedido de votos aos eleitores.

Agora, eleitores de 5.569 municípios do país poderão conferir propostas e mensagens de candidatas e candidatos às Eleições Municipais de 2024 por meio das propagandas eleitorais, que podem ser realizadas nas ruas e também por meio da internet.

A propaganda eleitoral é caracterizada pela captação de votos do eleitorado. Com uso de meios publicitários permitidos na lei, ela divulga o currículo dos candidatos, bem como propostas e mensagens no período denominado “campanha eleitoral”.

O horário eleitoral gratuito é o tempo para veiculação de mensagens partidárias ou propaganda eleitoral concedido gratuitamente aos partidos políticos em rádio e TV Este iniciará no dia 30 de agosto e seguriá até o dia 3 de outubro.

Abaixo, confira os candidatos a prefeito e vice-prefeito dos municípios da região. Para obter informações de todos os candidatos, inclusive dos vereadores, o eleitor pode acessar o site: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Agudo

Prefeito: Rui Milbradt (PP)

Vice-prefeito: Giovane Neu (PSDB)

Coligação: PSDB/PP/Cidadania

Prefeito: Valério Trebien (MDB)

Vice-prefeito: Jader Drescher (MDB)

Prefeito: Luis Henrique Kittel (PL)

Vice-prefeito: Pedro Alvaro Müller Júnior (PDT)

Coligação: PL/PDT/Republicanos

Dona Francisca

Prefeito: Saul Reck (PP)

Vice-prefeito: Valdomiro Fiss (PP)

Prefeito: Augusto Prochnow (MDB)

Vice-prefeito: Jean Segabinazzi (MDB)

Faxinal do Soturno

Prefeito: Lourenço Domingos Moro (MDB)

Vice-prefeito: Luiz Carlos Rubert – Memeco (PP)

Coligação: MDB/PP

Prefeito: Altemir Feltrin – Maneco (PDT)

Vice-prefeito: Volnei Savegnago (PT)

Coligação: PDT/PT/PC do B/PV

Formigueiro

Prefeito: Cristiano Cassol (MDB)

Vice-prefeito: Frank Bordignon (MDB)

Prefeito: Valdair Bortoluzzi Simões (PP)

Vice-prefeito: João Natalício (PT)

Coligação: PP/PDT/PT/PC do B/PV

Ivorá

Prefeito: Josemar Zorzi Osmari (PP)

Vice-prefeito: Edemilson Pissinin (MDB)

Coligação: MDB/PP

* Até a publicação deste matéria a candidatura de Saulo Piccinin (PT) como prefeito e do candidato a vice-prefeito Maurício Marcon (PT), não constavam no sistema do TSE. Segundo o candidato Saulo, a candidatura foi registrada na noite da última quarta-feira, dia 14, e deverá constar no sistema ainda nesta sexta-feira, dia 16.

Nova Palma

Prefeito: Jacimar Facco (MDB)

Vice-prefeito: Rodrigo Severo – Piduca (MDB)

Coligação: MDB/PDT

Prefeita: Jucemara Rossato (PP)

Vice-prefeito: Flavio Benetti (PP)

Paraíso do Sul

Prefeito: Claiton Müller (PP)

Vice-prefeito: João Ricardo da Rosa – Dôdo (MDB)

Coligação: PP/MDB

Prefeito: Juliano Müller (PDT)

Vice-prefeito: Paulinho Altermann (PDT)

Prefeito: Reinoldo Kurz (PL)

Vice-prefeita: Cristiane Müller (PL)

Pinhal Grande

Prefeito: Lucas Michelon – Dodão (PP)

Vice-prefeito: Selmar Durigon (PT)

Coligação: PP/PT/PC do B/PV

Prefeito: Saulo Garlet (PDT)

Vice-prefeito: Eleanir Facco – Mano (MDB)

Coligação: PDT/MDB

Restinga Sêca

Prefeito: Norton Soares (MDB)

Vice-prefeito: Tarcizo Bolzan (MDB)

Prefeito: Ana Maria Borges de Borges – Maninha (PP)

Vice-prefeito: Lauro Marquet (PP)

São João do Polêsine

Prefeita: Agueda Foletto (MDB)

Vice-prefeito: Ailton Bitencourt (MDB)

Prefeito: Carlos José da Rosa – Carlinhos (PT)

Vice-prefeito: Anacleto Furquim (PT)

Coligação: PT/PC do B/PV

Prefeita: Jaqueline Milanesi (PP)

Vice-prefeito: Ricardo Dotto (PP)

Prefeito: Cláudio Spanhol (PL)

Vice-prefeito: Sélvio Dotto (PL)

Silveira Martins

Prefeita: Ana Cássia Scalcon (PSDB)

Vice-prefeito: Jandir Weber (PSDB)

Coligação: PSDB/PP/Cidadania

Prefeito: Sadi Tolfo (MDB)

Vice-prefeito: Silvio Paulo Gabbi (MDB)

São Sepé

Prefeito: João Luiz Vargas (PDT)

Vice-prefeito: Fernando Vasconcellos (PDT)

Coligação: MDB/PDT/Solidariedade/PSDB/Cidadania/ PT/PC do B/PV

Prefeito: Marcelo Ellwanger (PP)

Vice-prefeito: Rodrigo Ferreira (PSB)

Coligação: PP/PSB

Santa Maria

Prefeito: Alídio da Silva (PSOL)

Vice-prefeita: Marisa dos Santos (PSOL)

Prefeito: Paulo Afonso Burmann (PDT)

Vice-prefeito: Adilomar Jacson Silva (PDT)

Prefeito: Giuseppe Riesgo (Novo)

Vice-prefeita: Magali da Rocha (MDB)

Coligação: Novo/Avante/MDB

Prefeita: Roberta Leitão (PL)

Vice-prefeito: Marcelino Severo (Podemos)

Coligação: Podemos/PL

Prefeito: Rodrigo Décimo (PSDB)

Vice-prefeita: Lucia Madruga (PP)

Coligação: PSDB/Cidadania/PSB/PP/Republicanos/PSD

Prefeito: Valdeci Oliveira (PT)

Vice-prefeito: José Haidar Farret (União Brasil)

Coligação: União Brasil/PT/PC do B/PV

Prefeito: Moacir Alves (PRD)

Vice-prefeito: Zeca Lima (PRD)