Região Turística da Quarta Colônia participou do Festuris 2024 em Gramado

Entre os dias 7 e 10 de novembro, a Região Turística da Quarta Colônia esteve presente na maior Feira Internacional de Turismo (Festuris), em Gramado, na serra gaúcha. Este é um dos maiores eventos de negócios turísticos das Américas, com a missão de conectar marcas, destinos e pessoas para contribuir no desenvolvimento do turismo. A cada ano, o Festuris lança tendências, trazendo o melhor do turismo brasileiro e internacional para a vitrine, gerando assim, excelentes negócios.

Neste ano a Região Turística da Quarta Colônia esteve presente nos estandes da Associação dos Municiípios da Região Centro (AM Centro) e da Secretaria Estadual de Turismo (Setur), além da Arena Gastronômica e que contou com o apoio e a participação dos parceiros e geoprodutos do Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco para degustação aos participantes da feira, bem como com os materiais dos municípios para a divulgação e promoção do potencial turístico da região.

Durante a feira, as represententes dos municípios de Ivorá, Edicléia Cherobini; de São João do Polêsine, Bianca Trindade; e de Silveira Martins, Cátia Ferret; tiveram a oportunidade de demonstrar aos visitantes o saber fazer da região, por meio da preparação do prato típico, o “Risoto da Quarta Colônia”, no espaço Arena Gastronômica, bem como divulgar o Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco com a desgustação de produtos como pães, chips, vinhos, espumante, cachaça, chopp, bem casados, salame e copa, todos produzidos na região e certificados como parceiros e geoprodutos.

A gastronomia foi degustada pelo Secretário Estadual de Turismo, Ronaldo Santini, que aprovou a qualidade e o sabor que a região possui, bem como elogiou o trabalho realizado em prol do desenvolvimento turístico regional. Na ocasião, foi reforçado o convite a todos para o 30º Congresso Brasileiro de Turismo, que será sediado na Região Turística da Quarta Colônia, no Distrito Recanto Maestro, em Restinga Sêca, entre os dias 2 a 4 de dezembro.