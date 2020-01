Região terá recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos

De 3 a 24 de fevereiro o Programa de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos irá percorrer 25 municípios produtores de tabaco na Região Central do Estado, visando o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos, utilizadas no cultivo do tabaco e também em outras culturas.

Realizada pelo Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco) em parceria com a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), a ação completa 20 anos em 2020 e contribui para a preservação do meio ambiente e da saúde e segurança do produtor e sua família.

Além de cumprir o Artigo 53, do Decreto 4.074, de 04 de janeiro de 2002, que determina que os “usuários de agrotóxicos e afins devem efetuar a devolução das embalagens vazias e respectivas tampas aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, observadas as instruções constantes dos rótulos e das bulas, no prazo de até um ano, contado da data de sua compra”, o programa também permite o recolhimento de embalagens utilizadas na produção de outras variedades agrícolas.

Os produtores que aderem ao programa e entregam as embalagens tríplices lavadas, recebem recibos – fundamentais para apresentação aos órgãos de fiscalização ambiental.

Confira o roteiro nos municípios da região:

Paraíso do Sul – 03/02/2020

08.30 – Pavilhão Comunitário – Linha Patrimônio

10.30 – Ciro Jagnow – Linha Patrícia

13.30 – Bar Do Richard – Linha Sinimbu

15.00 – Salão Comunitário Mendes Sá – Linha Contenda

08.30 – Bar Do Dinho – Linha Brasileira

10.30 – Entrada Pau A Pique – Contenda

13.30 – Pavilhão Evangélico – Linha Mangueirinha

15.00 – Pavilhão Comunitário Católico – Linha Campestre

Agudo – 04/02/2020

08.30 – Salão São José – Rincão Do Pinhal

10.30 – Proprieda de Eldo Roos – Linha Teutônia Sul

13.00 – SalãoValdino Krause – Linha Teutônia

15.00 – Salão Comunitário – Linha Branca

08.30 – Salão Marechal Deodoro – Linha Nova

10.30 – André Unfer – Complexo da Serra

13.30 – Nilo Dunke – Linha Dos Pomeranos

Agudo – 05/02/2020

08.30 – Sociedade General Osório – Picada Rio Sul

10.30 – Balduino Duttel – Linha Boemia

13.30 – Salão Comunitário Sigfried Heuser – Linha Leste Boemia

08.30 – Soc. de Bochas – Linha Boemia

10.30 – Salão Com.ao lado da Escola – Cerro dos Prochnow

13.30 – Campo do Grêmio – Cerro Seco

Agudo – 06/02/2020

09.00 – Nico Stefenon – Novo São Paulo

10.00 – Lincoln Grabner – Linha das Pedras

11.00 – Casa Comercial Pierre Hoppe – Nova Boemia

Restinga Sêca – 06/02/2020

08.30 – Salão Auro Gilmar Kappke – Lomba Alta

10.30 – Salão da Comunidade – Boqueirão da Estiva

13.30 Antiga Escola Municipal – Estiva Espigão

15.00 Everalo P. Ourigues – Formigueiro/Fundo Formigueiro

Restinga Sêca – 10/02/2020

08.00 – Centro Comunitário – Várzea dos Cunha

Dona Francisca – 10/02/2020

10.30 – Ginásio de Esportes – Linha Ávila

13.30 – Salão Católico – Formoso

15.30 – Escola – Linha do Moinho

Faxinal do Soturno – 10/02/2020

08.30 – Centro Comunitário – Sítio Alto

09.30 – Salão São Luís – Linha São Luís

10.30 – Colonial – Linha Novo Treviso

13.30 – Centro Comunitário – Novo Treviso

15.00 – Centro Comunitário – Linha Dona Francisca

São João Do Polêsine – Produtores irão entregar em municípios próximos.

Nova Palma – 11/02/2020

09.00 – Salão Comunitário – Rincão Santo Antônio

10.30 – Balança – Vila Cruz

13.30 – Salão Comunitário – Novo Paraíso

15.00 – Salão Comunitário – Salete

09.00 – Praça – Caemborá

10.30 – Escola Desativada – Felisberta

13.30 – Salão Comunitário – Gramado

15.00 – Salão Comunitário – Comércio

Pinhal Grande – 12/02/2020

08.00 – Salão Comunitário – Cerro Azul

09.00 – Salão Comunitário – Encruzilhada

10.30 – Salão Comunitário – Coxilhão dos Taquareanos

13.30 – Salão Comunitário – Limeira

15.00 – Salão Comunitário – Santinha

Ivorá – 12/02/2020

08.30 – Parque de Máquinas – Cidade

10.00 – Centro Comunitário – Linha Cinco

Fonte: SindiTabaco